Le 16 octobre prochain marquera l'Arrivée du jeu NHL 21 sur PS4 et Xbox One. Question de vous mettre dans l'ambiance, EA Sports vous présente une bande-annonce dans laquelle vous aurez un aperçu du mode Be A Pro revampé. Au menu, la course pour obtenir le trophée Calder, un système de progression amélioré et sans oublier un salaire adapté à votre talent. De plus, vous pourrez choisir parmi 15 archétypes afin de créer votre joueur, et ce, qu'il soit avant, défense ou gardien de but. Comme ce fut le cas dans les précédents titres, vous pourrez débuter votre carrière dans la LNH ou bien vous pourrez débuter le tout dans la CHL, en Europe ou lors de la Coup Mémorial. Ce n'est pas tout,vous pourrez avoir des moments clés lors d'entrevues avec les médias, les coéquipiers, les coaches et aussi les cadres. Bref, vous pourrez créer le joueur et le jouer à votre goût. Vocii donc sans plus attendre la vidéo de mode Be A Pro :