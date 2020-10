Vous vous rappelez des critiques En Rafales? Eh bien, elles sont de retour. Toutefois, nous avons décidé de faire d'y aller avec une version vidéo pour que vous puissiez avoir une idée des jeux que l'on vous propose. Dans cette première En Rafale vidéo, nous vous présentons les jeux :

Neon Abyss

Date de sortie initiale : 14 juillet 2020

Développeur : Veewo Games

Éditeurs : Team17, Yooreka Studio (China)

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Blair Witch

Date de sortie initiale : 30 août 2019

Développeur : Bloober Team

Mode de jeu : Un joueur

Éditeurs : Bloober Team, Lionsgate, Bloober Team NA

Plates-formes : PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows,

Genres : Survival horror, Jeu d'action-aventure

Infliction Extended Cut

Date de sortie initiale : 17 octobre 2018

Développeur : Caustic Reality

Genre : Film d'horreur

Éditeurs : Caustic Reality, Blowfish Studios Pty. Ltd.

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

3000th Duels

Date de sortie initiale : 26 septembre 2019

Développeur : NEOPOPCORN Corp

Éditeur : NEOPOPCORN Corp

Plates-formes : Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, Mac OS

Truck Logisitic Simulator

Date de sortie initiale : 2019

Éditeur : Aerosoft

Genre : Jeu vidéo de simulation

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Android, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Xbox, Mac OS, iOS

Développeurs : Simula Games, Simula Yazilim Bilisim Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

RPG Maker MV

Date de sortie initiale : 8 septembre 2020

Éditeur : NIS America

Développeurs : Kadokawa Corporation

Plateforme : Switch, PC , PS4

Genre:Simulation- RPG

Party Hard 2

Date de sortie initiale : 25 octobre 2018

Éditeur : tinyBuild Games

Série : Party Hard

Genre : Jeu d'action

Développeurs : Pinokl Games, Kverta, Hologryph

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, macOS, Mac OS

Paradise Killer

Date de sortie initiale : 2020

Développeur : Kaizen Game Works

Éditeur : Fellow Traveller

Genre : Jeu d'aventure

Plates-formes : Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS

The Coma 2 Visious Sisters

Date de sortie initiale : décembre 2019

Développeur : Devespresso Games

Série : The Coma

Genre : Survival horror

Éditeurs : Devespresso Games, Headup Games, WhisperGames, Digerati, Chorus Worldwide

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, macOS

Maid of Sker

Date de sortie initiale : 28 juillet 2020

Développeur : Wales Interactive

Éditeur : Wales Interactive

Genre : Survival horror

Plates-formes : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows

Skully

Date de sortie initiale : 4 août 2020

Éditeur : Modus Games

Genre : Jeu de plates-formes

Développeurs : Finish Line Games, Finish Line Games Inc.

Plates-formes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Double Kick Heroes

Date de sortie initiale : 11 avril 2018

Développeur : Headbang Club

Plates-formes : Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows,

Éditeurs : Headbang Club, Hound Picked Games, Plug In Digital,

Deadly Days

Date de sortie initiale : 30 novembre 2017

Développeurs : Pixelsplit, Pixelsplit GmbH & Co. KG

Éditeurs : Assemble Entertainment, WhisperGames

Plates-formes : Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS, Mac OS

Perfect Traffic

Date de sortie initiale : 03 septembre 2020

Développeurs : Prison Games

Éditeurs : Prison Games

Plates-formes : Nintendo Switch, Xbox One

The Long Dark

Date de sortie initiale : 22 septembre 2014

Mode de jeu : Un joueur

Développeur : Hinterland Studio

Musique : Cris Velasco (en); Sascha Dikiciyan

Mode : Solo

Concepteurs : Raphael van Lierop, Alan Lawrance