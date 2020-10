Généralement quand on nous présente une réédition remastered d'un jeu, ce sont les graphismes qui sont retravaillés mais sans plus. Cette fois avec Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, il semble que le développeur en a ajouté pas mal plus. Ainsi, selon un post sur Twitter, serait ajoutés plus de 6 heures de contenu non présent dans le Need for Speed: Hot Pursuit orignal de 2010 en plus de la jouabilité cross-plateformes en ligne. Le jeu serait disponible le 6 novembre 2020 pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Pas de nouvelles de versions Series X et PS5 pour le moment.

