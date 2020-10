Pour espérer être dans la course pour la prochaine guerre des consoles qui s'amorce, Microsoft doit absolument compter sur un catalogue de jeux maison solide.

Si à une certaine époque plusieurs des studios de Microsoft ont été soit fermés ou vendus que l'on pense à Bizarre Creation, Lionhead et Bungie, on peut dire que la tendance s'est complètement inversée depuis 3 ans avec l'acquisition de nombreux studios de développement. Naturellement, le rachat de Bethesda étant le plus impressionnant de tous ajoutant de gros noms à la famille Xbox tels que Fallout et The Elder Scrolls.

Hier, Aaron Greenberg, directeur général, marketing des jeux Xbox chez Microsoft, publiait un article intéressant sur le site Xbox Wire étalant les bons coups de l'année 2020 pour Xbox Game Studios. En voici un extrait: