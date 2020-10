La ''next-gen'' est a nos portes, il ne reste qu'un mois à patienter avant de pouvoir plonger dans les nouveaux jeux au visuel éblouissant. Eh bien, 2K Sports vous invite à regarder la première bande-annonce de son jeu de baseball NBA 2K21 qui sera disponible sur Xbox Series S, Xbox Sereis X et PS5 les 10 et 12 novembre prochain. Vous pourrez donc avoir un avant-goût de la puissance de ces bêtes sur lesquels chevaucheront nos prochains jeux. C'est via une partie opposant les Golden State Warriors au Dallas Mavericks que vous pourrez admirer le réalisme de NBA 2K21 sur la ''next-gen''. Voici quelques-uns des points qui ont été améliorés sur PS5 et Xbox Series S et Xbox Series X :

An eye-popping leap in graphical advancements: next-gen lighting, textures, physics, animations, and more that push NBA 2K21’s visual presentation to the bleeding edge;

Rebuilt player movement and player impact, driven by new on-court animation and collision engines that make for a smoother, tougher game;

The entire arena comes to life, with more than 150 unique AI-driven characters interacting seamlessly to create a groundbreaking Lower Bowl experience;

An expanded soundtrack with 202 songs at launch and more to come.

Bien que NBA 2K21 ne soit pas le meilleur opus de la franchise, on peut dire que le visuel des versions nouvelles générations est surprenant, reste a vois si la jouabilité sera à la hauteur, mais bon, on peut espérer. Alors que pensez-vous de cette évolution?