La phase bêta du jeu Call of Duty : Black Ops Cold War sera bientôt disponible. En fait, celle-ci se débutera le 8 octobre pour les joueurs PS4 qui ont précommandé le jeu. C'est donc ce week-end que les joueurs PS4 pourront plonger dans l'action du multijoueurs du prochain titre de la franchise. Donc, les joueurs qui ont précommandé le jeu peuvent y jouer dès le 8 octobre, les autres joueurs PS4 pourront les rejoindre à compter du 10 octobre et le tout se terminera le 12 octobre. Par la suite, soit le 15 octobre, les joueurs Xbox One et PC qui ont précommandé leur version du titre pourront s'y plonger, suivirent du reste des joueurs, et ce, jusqu'au 19 octobre. Donc, les autres joueurs PC et Xbox One pourront y jouer à partir du 17 octobre, le tout incluant les joueurs PS4, ils pourront s'amuser avec le bêta de CoD BO CW jusqu'au 19. Dans ce bêta, vous pourrez faire l'essai de quelques cartes, armes et divers modes qui seront disponibles dans la version finale du jeu. De plus, les joueurs qui vont attendre le niveau 10 vont pouvoir mettre la main sur une arme spéciale qui sera utilisable dans le jeu qui sera disponible le 13 novembre prochain. Bref, voici l'occasion rêvée pour les amateurs de faire l'essai du prochain opus de Call of Duty.

Voici l'horaire du bêta.

Premier week-end (du 8 au 12 octobre) : exclusivité PlayStation 4

Le premier week-end de la Bêta est exclusivement réservé aux détenteurs d'une PlayStation 4 et commencera le jeudi 8 octobre pour se terminer le lundi 12 octobre.

Accès anticipé : les joueurs qui ont précommandé la version numérique de Black Ops Cold War sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 5 pourront jouer à la Bêta les jeudi 8 et vendredi 9 octobre.

Bêta ouverte : le reste du week-end (du samedi 10 octobre au lundi 12 octobre), la bêta ouverte sera gratuite pour tous les détenteurs d'une PlayStation 4*. Si vous possédez une PS4 ainsi qu'une connexion Internet, préparez-vous à rejoindre les combats dans Black Ops pendant la Bêta ouverte.

Deuxième week-end : toutes les plateformes (cross-play)

Le deuxième week-end de la Bêta sera accessible sur les trois plateformes et débutera le jeudi 15 octobre pour se terminer le lundi 19 octobre. Profitez d'une expérience connectée complète grâce au cross-play, qui vous permettra de jouer avec vos amis et avec plus de membres de la communauté, toutes plateformes confondues.

PlayStation 4 : le deuxième week-end de la Bêta ouverte sera accessible gratuitement pour tous les détenteurs d'une PlayStation 4, que vous ayez précommandé la version numérique du jeu ou non.

Accès anticipé sur Xbox et PC : les joueurs ayant précommandé la version numérique du jeu sur

Xbox One, Xbox Series X, ou sur PC via le client Battle.net de Blizzard pourront jouer à la Bêta les jeudi 15 et vendredi 16 octobre. Un abonnement Xbox Live Gold est requis pour les joueurs sur Xbox, et un compte Battle.net est requis pour les joueurs sur PC.

Bêta ouverte sur Xbox et PC : durant le reste du week-end (du samedi 17 octobre au lundi 19 octobre), les joueurs sur Xbox et sur PC pourront jouer à la Bêta, qu'ils aient précommandé le jeu ou non. Tous les joueurs de Call of Duty pourront désormais se retrouver et jouer ensemble.