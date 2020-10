Sony annonce plusieurs changements dans son système de récompense en jeu. Depuis le 2 juillet 2008 lors de son introduction sur PlayStation 3, jamais le système de trophées PlayStation n'avait eu de réel refonte. Voilà qui est chose faite avec l'annonce de changements d'icones mais également de la plage de niveaux de Trophée, la faisant passer de « 1 à 100 » à « 1 à 999 ».

Le nouveau calcul du système vise selon Sony, à rendre plus gratifiant de jouer. Les joueurs traverseront plus rapidement les premiers niveaux, et le niveau de difficulté augmentera de façon plus homogène. Les Trophées Platine compteront davantage dans votre gain de niveaux, les rendant encore plus précieux.

Naturellement les trophées que vous avez déjà depuis la PS3 seront automatiquement transférés sur votre PlayStation 5.