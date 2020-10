Le studio Blooper Team vient de dévoiler la date de sortie de l'intriguant jeu d'horreur The Medium. Il sortira exactement un mois après la sortie des consoles Xbox Series X et Xbox Series S. C'est donc plus exactement le 10 décembre 2020 que vous pourrez plonger dans ces mondes horrifiques. Bien que ce titre sera offert dès le premier jour aux membres du service Xbox Game Pass, vous pouvez dès maintenant précommander sur PC et aussi sur Xbox Series X/S. Les joueurs qui vont précommander le jeu via Steam vont recevoir la ''soundtrack', qui a été composée par Akira Yamaoka, le légendaire compositeur de Silent Hill, en plus du livre digital illustré The Art of The Medium. Voici donc en terminant la bande-annonce qui vous dévoile la date de sortie du jeu The Medium.