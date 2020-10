Les organisateurs du salon de jeux vidéo TOKYO GAME SHOW 2020 n'ont eu d'autre choix que d'y aller avec une édition en ligne entièrement sur 5 jours. Il semble que ce TGS2020 ONLINE a bien fonctionné selon les chiffres de visionnement rendus publics par l'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique. Les programmes officiels ont attiré 31,6 millions de vues au total. Du même souffle, a été confirmé la tenue de l'événement l'an prochain physiquement si tout va bien au Makuhari Messe, au Japon, du 30 septembre au 3 octobre 2021

Nombre de vues sur les chaînes officielles de TGS 2020 ONLINE (du 24 septembre au 4 octobre)

Nombre total de vues: 31,606,942 vues- YouTube 4 050 963 : (y compris japonais, anglais et chinois)

- Twitter : 7,511,301 (y compris japonais, anglais et chinois)

- niconico (japonais) : 1,726,014

- Twitch 875350 : (y compris japonais et anglais)

- TikTok LIVE (japonais) : 98 012

- Douyu (Chine) 1 069 377 :

- Bilibili (Chine) : 2,315,761

- Douyin, Xigua, Toutiao (Chine) ,5 10,590,828

- IGN : 3,369,336 (y compris japonais et anglais)