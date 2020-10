C'est aujourd'hui que Maximum Games rend disponible l'édition Collector physique du jeu de combat POWER RANGERS: Battle for the Grid sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

La version physique de POWER RANGERS: Battle for the Grid Collector’s Edition comprend :

Le jeu de base

La Passe de Saison 1

Lauren Shiba (Season 3 character)

Lord Drakkon Evo II Skin

Kimberly Hart Pink Ranger Skin

Originalement sorti en 2019, POWER RANGERS: Battle for the Grid oppose les POWER RANGERS actuels et classiques ainsi que les méchants de plus de 25 ans d'histoire du multivers dans des batailles en équipe 3 contre 3. Il supporte le jeu crossplay entre les plateformes PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et Stadia.