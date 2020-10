Le 14 octobre prochain, les joueurs de Fall Guys: Ultimate Knockout vont pouvoir se procurer un nouvel habillage pour leur personnage. En fait, le développeur Mediatonic va offrir le costume de Sonic the Hedghog dans la boutique à l’occasion de la saison 2. Il vous coûtera 10 couronnes pour en faire son acquisition. Ainsi, vous pourrez flasher avec votre costume de Sonic durant la saison 2. Cette dernière permettra aux joueurs de mettre la main sur de nouveaux costumes, de nouveaux arénas et aussi d’un système de progression plus rapide. Bref, voici une bonne nouvelle pour les amateurs du hérisson bleu.