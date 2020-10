Les joueurs qui sont membres du service Xbox Game Pass vont pouvoir s’amuser avec de nouveaux jeux en octobre. En fait, Microsoft va ajouter les titres suivants à son catalogue Xbox et PC. Les joueurs Xbox One vont pouvoir jouer à Katana Zero, Tales of Vesperia : Definitive Edition, qui seront aussi disponible sur PC. Il y aura aussi ScourgeBringer, Cricket 19 et Supraland. Ceux qui préfèrent y jouer sur PC vont pouvoir s’amuser avec Age of Empires III: Definitive Edition, Heave Ho et The Swords of Ditto: Mormo’s Curse. Certes, voici quelques bons jeux qui seront ajoutés à ce service, cependant, qui dit nouveaux jeux dit aussi le départ de certains titres. Ainsi, les jeux Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minits, Saints Row IV: Re-Elected and State of Mind, After Party, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, The Lord of the Rings: Adventure Card Game et The Red Strings Club seront retirés. Vous devriez donc vous dépêcher à y jouer, car ils vont disparaitre entre le 15 et le 30 octobre.