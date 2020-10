C'est aujourd'hui qu'est déployée une nouvelle version du système d'exploitation de la console PlayStation 4. Rendue à la version 8.0, cette dernière propose surtout des modifications aux fonctions de Party et de Messages. Elle ajoute aussi plusieurs nouveaux avatars et présente un contrôle parental plus sécuritaire.

Également avec cette mise à jour, on constate que Sony se prépare pour la PS5 alors que l'application PS Remote Play iOS, Android et PC permet de se connecter avec une PlayStation 4 ou 5 dans le menu.

Parmi les autres changement, Sony retire les fonctions de création d’Événements et de Communauté privée de sorte qu'à partir de la version 8.00, vous ne pourrez plus créer d’Événements ni accéder aux Événements existants créés par d’autres utilisateurs. Finalement vous pouvez désormais couper tous les microphones à partir du Menu rapide.