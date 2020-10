C'est lors de sa présentation du 13 octobre qu'Apple a dévoilé officiellement son nouvel arsenal de téléphones intelligents. Comme nous l'avons déjà vu avec des modèles précédents, ce nouvel iPhone 12 sera proposé dans plusieurs éditions: l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone Mini. Ils auront en commun la puissante puce A14 comme cerveau, un écran OLED, la recharge à induction, le support du réseau 5G et des meilleurs caméras qui ont moins besoins de lumière que l'iPhone précédent.

Naturellement vous l'aurez compris, c'est principalement la grosseur de l'écran et la capacité de stockage qui feront la différence sur le choix de l'appareil et son prix. L'iPhone 12 et l'iPhone Pro auront un écran de 6.1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max lui de 6,7 pouces. Apple lancera aussi une version moins coûteuse de l'iPhone 12 et plus petite avec l'iPhone Mini qui compte sur un écran de 5,4 pouces.

Les précommandes commencent le 16 octobre pour une sortie le 12 octobre à l'exception du iPhone 12 Mini dont les précommandes commencent le 6 novembre prochain pour une sortie le 13 novembre.

La structure de prix en dollars US sera la suivante:

iPhone 12

$829 (64Go), $879 (128o), $979 (256Go)

iPhone 12 Mini

$729 (64Go), $779 (128Go), $879 (256Go)

iPhone 12 Pro

$999 (128Go), $1,099 (256Go), $1,299 (512Go)

iPhone 12 Pro Max

$1,099 (128Go), $1,199 (256Go), $1,399 (512Go)