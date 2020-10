Bien que le titre n’ait pas encore de date de sortie, le développeur Red Barrels a décidé, en collaboration avec le brasseur Le Trou du diable, de faire parler de lui. En fait, le studio qui s’apprête à dévoiler de nouvelles images du jeu The Outlast Trials attendu pour 2021 vous présente une bière. Eh oui, vous avez bien lu, Red Barrels et le brasseur Le Trou du Diable se sont allié afin de proposer la Adeptus Tenebris, une bière de 11% d’alcool qui sera offerte en édition limitée au format 750 ml, dès le 21 octobre. Voici pour les plus calés en bière, la description faite par le brasseur et le développeur : Adeptus Tenebris est un stout impérial vieilli en fûts de bourbon clairsemé d'une lueur de saison vieillie en fûts de Sauternes. Il présente un nez de pain rôti et de cacao, auquel s'ajoute en bouche une trame tartrique et oxydative couverte de cerises noires. Résultat : une bière à 11% de taux d'alcool, ténébreuse, quelque peu menaçante, mais assurément envoûtante.

En ce qui concerne le jeu The Outlast Trials, nous vous laissons le synopsys proposé par Red Barrels : ‘’ Dans ce nouvel opus, les joueurs se retrouvent à l'époque de la Guerre froide, alors que des cobayes humains sont involontairement recrutés par les employés de la société Murkoff pour tester des méthodes avancées de lavage de cerveau et de manipulation mentale. Dans un monde de méfiance, de peur et de violence, le code moral des joueurs sera mis à l'épreuve, leur endurance sera testée et leur raison sera annihilée. Le tout au nom du progrès, de la science et du profit... Il leur faudra travailler en groupe afin de survivre.’’

Il faut donc marquer la date du 21 octobre afin de pouvoir vous procurer la bière, ce qui vous permettra de patienter jusqu’à la sortie du titre en 2021. Vivement plus de détails sur The Outlast Trials.

