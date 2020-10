La sortie du prochain jeu d’Assassin’s Creed est pour bientôt, puisqu’il ne reste que quelques semaines aux amateurs avant de s’immerger dans Valhalla. Question de vous faire languir encore un peu, Ubisoft vous invite à regarder une nouvelle vidéo d’environ 8 minutes dans laquelle vous allez découvrir plus de détails sur Valhalla. Vous allez-y apprendre comment personnaliser votre viking, comment faire grandir vôtre colonie, comment vous pourrez voyager à travers le monde en faisant grandir l’influence de votre clan et plus encore. Certes, c’est un Nouveau Monde qui vous attend le 10 novembre prochain lors de la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla sur, PC, PS4, Stadia, Xbox One et Xbox One Series S et Xbox One Series X. La version PS5 sera disponible au lancement de la PS5, soit le 12 novembre. L’attente tire à sa fin, en attend, bon visionnement.