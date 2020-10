La compagnie emblématique SEGA fête ses 60 ans. Dans le monde du jeu, elle aura fait sa marque avec les consoles Sega Mark III (1984), Master System (1986), Sega Genesis/Mega Drive (1988), Game Gear (1990), Mega-CD (1991), 32X (1994), Saturn (1994) et la dernière la Dreamcast (1998). Sega est encore aujourd'hui une des compagnies ayant le plus imposant catalogue de jeux.

La fête commence aujourd’hui sur Steam avec des promotions sur divers titres du catalogue de SEGA :

Armor of Heroes, par Relic Entertainment , est un jeu de tank multijoueur d’inspiration retro jouable jusqu’à quatre en versus et en coopération. Disponible du 15 au 19 octobre.

Endless Zone, par Amplitude Studios, mélange l’univers Endless et Fantasy Zone dans un shoot’em up en side scrolling. Disponible du 16 au 19 octobre.

Streets of Kamurocho, par SEGA, met en scène les célèbres Kiryu et Majima de la série Yakuza dans les rues du quartier de Kamurocho pour un défi complètement nouveau, mais néanmoins familier. Disponible du 17 au 19 octobre.

Golden Axed, par SEGA, est une version encore jamais vue d’un projet annulé nommé Golden Axe: Reborn. Disponible les 18 et 19 octobre (donc pendant 24 heures seulement !)

Pour récupérer vos jeux gratuits, il vous suffit de vous rendre sur le lien de cette page Steam, et de cliquer sur « Jouer ». https://store.steampowered.com/curator/36333614/sale/SEGA60th les utilisateurs de Steam qui lient leur compte à leur adresse email sur sega60th.com recevront gratuitement le jeu culte de la Saturn, NiGHTS into Dreams, pendant les soixante jours de l’opération.