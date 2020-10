Après l'aperçu de l'interface Xbox Series, on attendait avec impatience d'avoir un aperçu de l'interface de la PlayStation 5. C'est maintenant chose faite! Sony vient de mettre en ligne une vidéo de 11 minutes où l'on aperçoit cette nouvelle interface qui, sans trop de surprises, reprend le design de l'interface PS4, mais avec plusieurs améliorations. Le point le plus intéressant est probablement l'écosystème logiciel qui a été revu au grand complet pour permettre un accès plus rapide au réseau internet de la console. Résultat? En seulement quelques secondes, il est possible d'avoir accès à des vidéos explicatives pour obtenir de l'aide, de regarder l'écran de jeu de ses amis comme spectateurs, de basculer d'un jeu à l'autre et de commencer une partie multijoueur presque instantanément. Le futur des nouvelles consoles est proche!