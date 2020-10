Parlant à Kotaku la semaine dernière, Phil Spencer le patron de la division Xbox, est revenu sur la méga-transaction effectuée dernièrement par Microsoft qui implique le catalogue de jeux de Bethesda.

Spencer a précisé que le but de la transaction de 7,5 milliards de dollars n'a jamais été de priver les joueurs de jeux sur les autres consoles pour les concentrer que sur PC et Xbox. Si Phil Spencer affirme que les décisions de porter des jeux sur PlayStation et Switch seront prises au cas par cas, Microsoft n'a pas besoin de le faire pour s'assurer que la transaction soit payante. Autrement dit, Microsoft peut les conserver sur son écosystème et le deal sera quand même rentable selon Spencer.

Il est certain que du côté de Microsoft on tente d'y aller avec prudence à cette étape pour ne pas déplaire aux amateurs PlayStation mais on comprend aussi que si la guerre entre les PS5 et Xbox Series X/S devient très serrée que les exclusivités seront importantes pour attirer les amateurs dans le camp de Microsoft. Avec les Fallout, Elder Scrolls, Pray, Dishonored, Doom, Wolfenstein et Quake qui potentiellement se retrouveraient que sur Xbox et Windows, ça fait peur! Dossier à suivre.