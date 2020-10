Avec les deux prochaines consoles qui nous arrivent en novembre prochain, nous allons vouloir par curiosité, revisiter des jeux que nous avons apprécié sur PS4 et Xbox One pour voir comment ils seront affichés sur les puissantes PS5 et Xbox Series X. C'est le cas de l'excellent Battlefield V, un jeu divertissant et spectaculaire qui refuse de mourir.

Selon le site twistedvoxel.com, le jeu Battelfield V roulera en 4K natif de 3840 par 2160 pixels à 60 images par seconde sur Xbox Series X alors que sur la PS5, il sera limité à exactement la même version que celle de la PS4 Pro avec un ratio en QHD+ de 3200 x 1800 pixels. Le jeu profiterait donc d'une mise à jour Xbox SX mais sur PS5 serait exécuté qu'en mode rétrocompatibilité PS4 Pro.

Il faut souhaiter que les développeurs retournent sur certains de leurs meilleurs titres pour les ajuster en fonction de la puissance du duo PS5 et Xbox SX, faute de quoi, nous pourrions être patients avant de changer de console.

