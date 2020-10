Alors qu'est toujours attendu sur sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 10 novembre prochain le remake du jeu de tir XIII de 2003, on nous présente aujourd'hui une bande-annonce.

Cette bande-annonce dévoile les armes et les gadgets que les joueurs utiliseront pour atteindre leur objectif. XIII aura accès à un arsenal mortel adapté à toutes les situations et styles de jeu. Utilisez la force brute grâce à des armes lourdes: 44 Magnum, M16, Bazooka.

Notez qu'une version Switch du jeu sera disponible plus tard en 2021.