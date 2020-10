DÉVELOPPEUR : Toys for Bob

ÉDITEUR : Activision

GENRE: Plateforme

SORTIE: 16 septembre 2020

La longue attente est enfin terminée pour les amateurs de la franchise Crash Bandicoot, qui à part le ''Remake'' de la trilogie n'avait pas pu s'amuser avec un titre depuis 1999. De puis le 16 septembre ces passionnés peuvent se procurer le jeu Crash Bandicoot 4 : It'S About Time sur PS4 et Xbox One. Toutefois, on peut se demander si cette attente a valu la peine. Eh bien, ce délai a été une bonne chose pour la franchise puisque Toys for Bob nous propose un jeu de qualité qui saura plaire aux anciens et aux nouveaux joueurs. Voici notre critique de Crash Bandicoot 4 : It's About Time.

+ Le visuel

+ La prise en main qui est simple

+L'option du jeu rétro et mode moderne

+Le défis

+Plusieurs modes de jeux

+Plusieurs items à débloquer

Son prix peut rebuter quelques joueurs, toutefois il en vaut amplement la chandelle

Très difficiles