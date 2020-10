DÉVELOPPEUR : EA Vancouver

ÉDITEUR : EA Sports

GENRE: Sport

SORTIE: 13 octobre 2020

Je suis un grand fan de la franchise NHL, chaque année je chausse mes patins pour sauter sur la glace et je me plonge dans les différents modes du jeu. Cette année, la venue de NHL 21 était pour beaucoup un jeu important qui allait mettre un baume aux amateurs qui n'ont pas beaucoup de hockey à se mettre sous les dents. Toutefois, on peut se demander si le fait que le jeu a été développé majoritairement en télé travail, allait nuire à ce nouvel opus. NHL 21 est assurément meilleur que l'an passé, les multiples changements apporter aux titres sont bénéfique pour la franchise et vivement la venue de ce titre sur les consoles nouvelle génération, l'an prochain.

+Le HUT Rush

+Les modifications du mode Be a Pro

+Toutes les améliorations qui rendent les joueurs un brin plus réalistes

+Le jeu en ligne

-Quelques bogues

-Pas d'optimisation pour PS5 et Xbox Series S et Series X