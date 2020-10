Le week end dernier les amateurs de la franchise Call of Duty ont pu essayer le bêta de Call of Duty Black Ops Cold War. Nous nous sommes donc armés des quelques armes qui étaient disponibles dans le bêta du multijoueur et nous avons plongé dans les différentes cartes qui nous étaient proposées. Est-ce que ce prochain titre de la série est prometteur? CoD Bo Cold War est attendu le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox One Series S et PC Voici notre avis sur le bêta de Call of Duty Black Ops Cold War