Date de sortie : 20 août 2020

Type de jeu : Beat 'em up



Développeur : Dlala Studios



Plateformes : Xbox One et PC

Prix: 25.99$ CAD





Battletoads! La franchise mythique de Rare n'a pas donné grand signe de vie depuis les années 1990. Après de timides clins d'oeil dans Shovel Knight, Killer Instinct, et Ready Player One, les crapauds Rash, Zitz, et Pimple reprennent du service dans un nouveau jeu bien à eux. Ce nouveau Battletoads adopte un look cartoon bien sympathique et propose un mode coop à 3 sur la même télévision. Le côté cartoon ne plaira peut-être pas à tous les fans de la première heure, mais ce comeback est très réussi et rempli d'amour. J'espère que l'on n'attendra pas aussi longtemps avant d'avoir accès à une suite!

Prix intéressant: 25.99$

Un visuel moderne/cartoon avec des animations soignées

La musique qui rappelle celle des années 1990

Un très bon jeu coop

Un plaisir de jeu souvent renouvelé

Loading rapides