Date de sortie : 21 août 2020

Type de jeu : Beat 'em up



Développeur : Soleil



Plateformes : Xbox One, PS4, Nintendo Switch, et PC

Prix: 45.99$ CAD

Whoa! Je ne me rappelle pas à quand remonte la dernière adaptation d'un dessin animé en jeu vidéo. J'étais bien curieux d'essayer Samurai Jack Battle Through Time. De prime d'abord, le visuel a attisé ma curiosité et les premiers aperçus du jeu en action semblaient bien sympathiques. Si je ne suis pas 100% convaincu par cette adaptation, Samurai Jack Battle Through Time a quand même le mérite de m'avoir vendu le dessin animé et m'a donné le goût de suivre les 5 saisons télévisées des aventures de Jack. J'en discute avec Fred dans la vidéo ci-dessous:

-L'univers de Samurai Jack en 3D

-Jouabilité sympathique qui s'améliore avec la montée en puissance du personnage

-Prix intéressant

-Répétitif

-Difficile de comprendre quoi que ce soit à l'histoire, si vous ne connaissez pas la série

-6 heures de jeu

-Les premières heures de jeu ne sont pas très engageantes