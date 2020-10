Date de sortie : 8 septembre 2020

Type de jeu : RPG



Développeur : 38 Studios et Big Huge Games



Plateformes : Xbox One, PS4 et PC

Prix: 39.99$ CAD

Plus l'année avance et plus je me dis que c'est l'année où les compagnies ont décidé de faire de l'argent facilement en nous ressortant leur catalogue d'anciens jeux vidéo à la sauce HD. Plusieurs années ont passées depuis le flop de Kingdoms of Amalur: Reckoning vis-à-vis Skyrim en 2012 (le studio 38 Studios a déclaré faillite peu de temps après la sortie du jeu), THQ Nordic décide (en 2020) de nous offrir Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning... Un remaster facile et sans grand intérêt pour un jeu sympathique, mais sans plus. On en parle dans la vidéo disponible ci-dessous:

Prix intéressant: 39.99$

Un visuel à la Fable qui est encore sympathique à regarder

Presque 100 heures de jeu

Encore vraiment fun à jouer, malgré quelques problèmes qui persistent

Tous les DLC inclus