Mortal Kombat 11 a probablement le casting de combattants le plus varié et les développeurs continuent d'en ajouter! Le 17 novembre prochain, ce sera au tour de Rambo de rejoindre les arènes ensanglantées du Mortal Kombat. Le personnage emblématique du cinéma (doublé dans le jeu par Sylvester Stallone lui-même) ne sera pas laissé-pour-compte et possédera une panoplie de mouvements mortellement stylés. Je vous laisse apprécier la vidéo disponible ci-dessous: