Si vous vous demandez à quoi peut ressembler la migration d'un jeu actuel vers la Xbox Series X ou S, les gens de Microsoft y ont répondu par une vidéo qui implique Gears 5. Étant déjà l'un des jeux tirant le plus profit de la puissance de la Xbox One X, Gears 5 recevra le 10 novembre prochain un facelift pour Xbox Series X et Series S. Regardez la vidéo ci-bas qui place la table sur vos prochains mois de gaming...