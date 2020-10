Alors que seront disponibles les deux consoles Series X et Series S de Microsoft le 10 novembre prochain, on nous présente une courte vidéo de certains jeux, des fonctionnalités comme le "quick resume" qui vous permet de reprendre immédiatement une partie et de la rapidité de chargement de l'interface de l'utilisateur. La vidéo est en anglais sous-titrée en français au besoin.