Le mois de novembre cette année est très important pour les joueurs, certes il marquera l’arrivé de nouvelles consoles, mais il marquera également le lancement du prochain opus de la série Call or Duty. Call or Duty Black Ops :Cold War sera disponible le 13 novembre sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Pour célébrer l’occasion, Activision vous présente la bande-annonce de lancement du titre. C’est donc par le biais d’une vidéo d’une minute que vous aurez un court aperçu de la campagne solo qui vous attends dans ce titre. Avez-vous hâtes de vous plonger dans cette nôuvelle aventure?