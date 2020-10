Histoire de surfer avec la vague sera commercialisée le 31 décembre prochain, une nouvelle manette thématique Xbox aux couleurs de Star Wars The Mandalorian. Tout simplement superbe, cette manette sera compatible avec la Xbox Series X, la Series S, la Xbox One, Windows 10, Android et iOS. Mais si vous la voulez, vous devrez débourser un faramineux 224,99 $ CAD. OUCH!