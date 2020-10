Moins d'un mois après la sortie de WRC 9, NACON et KT Racing rendent disponibles du nouveau contenu dans une première mise à jour gratuite. Autant sur sur PlayStation 4, Xbox One et que PC, vous comptez sur 6 nouvelles étapes spéciales en Finlande, le pilote Hayden Paddon et son co-pilote John Kennard à bord de la Hyundai i20 WRC et le nouveau mode photo.