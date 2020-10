Eh oui, bien que le jeu ait reçu le statut de « gold » cela n’a pas empêcher CD Projekt Réduire de repousser le très attendu CyberPunk 2077. Il faudra patienter jusqu’au mois de décembre avant de pouvoir plonger dans cet univers futuriste. Les raisons évoquées pour ce nouveau report sont le fait que les développeurs doivent offrir un joueurs un excellent jeu, et ce, autant sur PC, Xbox One, PS4 que sur Xbox Series X et PS5. En fait, le studio doit préparer 9 versions du titres, si on inclu Stadia, tout en s’assurant que celles-ci n’auront pas de bogues et qu’elles seront à la hauteur des attentes. Donc, le titre sera repousser de 21 jours afin d’atteindre ce statut et aussi d’offrir un produit de qualité qui n’aura pas de rustine au jour de la livraison. Il faut maintenant marquer la journée du 10 décembre d’une grosse croix rouge et aussi espérer qu’il ne sera pas encore repoussé. Certes, voici une nouvelle qui fera beaucoup parler de CyberPunk 2077, et ce, autant en bien qu’en mal. Alors que pensez-vous de ce nouveau report? Est-ce la fin de votre histoire d’amour avec CyberPunk?