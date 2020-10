Sony prépare un bel emballage cadeau aux abonnés du service PlayStation +. En plus d'une longue série de jeux vidéo PS4 rétro-compatibles PS5 offerts gratuitement aux abonnés PS+. Sony annonce que Bugsnax, le nouveau jeu vidéo du studio derrière le très apprécié Octodad: Dadliest Catch, sera le premier titre PS5 gratuit de la PS5! Une surprise sympathique qu'on n'avait pas vu venir. Ci-dessous se trouve la liste complète des jeux PS+ disponibles pour le lancement de la PS5, en plus de la bande-annonce de lancement de Bugsnax:

Les deux jeux PS4 du mois de novembres qui seront rétro-compatibles PS5 :



- La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

- Hollow Knight : Voidheart Edition



Le jeu PS5 :



- Bugsnax



Le programme PS Plus Collection pour les premiers acheteurs de la PS5 :



- God of War

- The Last of Us: Remastered

- Uncharted 4: A Thief's End

- Battlefield 1

- Monster Hunter World

- Fallout 4

- Final Fantasy XV : Royal Edition

- The Last Guardian

- Ratchet and Clank

- Infamous: Second Son

- Days Gone

- Bloodborne

- Detroit: Become Human

- Mortal Kombat X

- Persona 5

- Until Dawn

- Resident Evil 7

- Batman Arkham Knight

- COD Black Ops III : Zombie Edition

- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy