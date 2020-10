Demon's Souls fera partie des jeux de lancement de la PlayStation 5 et s'annonce comme le jeu le plus beau visuellement parlant. La nouvelle bande-annonce me donne des frissons. Demon's Souls semble encore plus complexe et difficile que dans mes souvenirs. J'ai hâte d'y jouer, mais j'ai aussi un peu peur d'être frustré par la difficulté du jeu. Pour rappel, ce remake de Demon's Souls n'aura pas droit à de nouveaux modes de difficultés. Je vous laisse profiter de la bande-annonce qui vous donnera peut-être ou peut-être pas le goût de tenter l'expérience.