Rien ne va plus. Faites vos jeux. Le développement sur consoles actuelles (PlayStation 4 et Xbox One) de Cyberpunk 2077 semble bien compliqué. Dans un communiqué aux investisseurs, Adam Kiciński (le président fondateur du studio CD Projekt) affirme que Cyberpunk 2077 est bel et bien prêt dans sa forme PC et que les versions next-gen (Xbox Series et PS5) performent parfaitement, mais que les versions pour les générations de consoles actuelles ont besoin de plus de temps d'optimisation... D'un autre côté, Michal Nowakowski (le vice président du développement des affaires de CD Projekt) se fait moins rassurant en affirmant qu'il reste plusieurs bugs et problèmes à régler. Selon ces mêmes personnes, la date du 10 décembre n'est pas coulée dans le béton et les développeurs ne sont pas confortables avec la nouvelle date de sortie, mais semble confiant de réussir à sortir leur jeu à cette date...

La transcription de la conversation va comme cela: it's "firm," if not quite rock-hard: "We feel—maybe not comfortable, but confident" in the new release date, Kiciński said. Nowakowski seemed similarly not-quite-comfortable with fully committing to it. When asked if Cyberpunk 2077 would definitely be out on December 10, he replied, "That's more or less what I'm saying, I guess—yes."

