La Covid- 19 va pouvoir dire qu’elle a fait un beau bordel dans plusieurs studios. Cette fois, c’est Ubisoft qui repousse la sortie des jeux Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine. Pour l’instant, Ubisoft n’a pas donné de nouvelle date de sortie pour ces jeux outre le premier quart de 2021, qui débute en avril 2021.

Rappelons que Far Cry 6 était prévu pour le 18 février 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Amazon Luna, PS4 et PS5. Pour ce qui est de Rainbow Six Quarantine, le titre était prévu pour 2020 sans date exacte.

Alors, que pensez-vous de ce report?