Vous l’attendiez depuis longtemps, eh bien, bonne nouvelle pour les amateurs d’Ubisoft, car le jeu Watch Dogs Legion est maintenant disponible. Vous pourrez donc tenter de sauver Londres.

‘’Introduisant le concept original du « Play as Anyone », Watch Dogs : Legion offre une fonctionnalité de gameplay inédite créée par Ubisoft Toronto**, le studio à l’origine du jeu, qui permet aux joueurs d’incarner et de recruter tous les personnages qu’ils croiseront dans les rues de Londres. En effet, chaque Londonien sera une recrue potentielle pour leur mouvement de résistance et possèdera une histoire, des compétences et une personnalité unique. Watch Dogs : Legion supportera le système DirectX Ray-tracing sur Xbox Series X et sur les PCs équipés d’une carte graphique Nvidia RTX, offrant ainsi un meilleur rendu de la lumière dans les rues de la ville. Les joueurs qui achèteront Watch Dogs : Legion sur Xbox One ou PlayStation 4 bénéficieront d’un accès à la version next-gen du jeu (sur Xbox Series X ou PlayStation 5) sans frais supplémentaires***, tout en conservant leur progression et leur contenu in-game sur les différentes versions de consoles de la même famille grâce au nouvel écosystème Ubisoft Connect.

« Les joueurs qui se procureront l’abonnement de saison de Watch Dogs : Legion auront accès à Watch Dogs : Legion – Bloodline, une extension de l’histoire qui inclura Aiden Pearce, personnage iconique du jeu original Watch Dogs et Wrench, personnage de Watch Dogs 2. Ils seront tous les deux jouables dans la campagne solo et via le mode online. De plus, les joueurs rencontreront Darcy, un membre de l’Ordre des Assassins grâce à un crossover avec Assassin’s Creed® ainsi que Mina, un sujet d’étude pour des expériences transhumaines qui possède la capacité de contrôler les esprits. En plus de ces personnages uniques et de l’extension de l’histoire principale Watch Dogs : Legion – Bloodline, l’abonnement de saison introduira également des missions DedSec supplémentaires, la Complete Edition du premier jeu Watch Dogs de 2014**** et plus encore. L’abonnement de saison de Watch Dogs : Legion sera disponible à l’achat individuellement et sera également inclus dans les Éditions Gold, Ultimate et Collector du jeu. »

Les versions Xbox Series X/S seront disponibles au lancement des consoles, soit le 10 novembre. La version PS5 sera disponible le 12 novembre prochain. Finalement, le mode multijoueur de Watch Dogs Legion sera offert le 3 décembre.