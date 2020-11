Je ne connais pas grand chose à League of Legends, mis-à-part qu'il s'agit du MOBA le plus jouer au monde (juste devant Dota 2). Par contre, je connais un peu mieux Joe Madureira! Joe Mad comme il se fait appeler dans le milieu est le responsable derrière la franchise Darksiders et plus récemment Battle Chasers (un sympathique RPG au tour par tour). Joe Mad et son équipe de Airship Syndicate travaillent actuellement sur Ruined King: A League of Legends. Il s'agira d'un RPG au tour par tour se déroulant dans l'univers de League of Legends. Même si je ne connais aucun des personnages sur lesquels pivotera l'histoire, je les trouve bien charismatique. Le jeu est attendu en 2021 sur toutes les consoles existantes et next-gen et la bande-annonce CGI est disponible ci-dessous: