Bonne nouvelle pour les joueurs qui vont se procurer une PS5 le 12 novembre prochain. En fait, cette nouvelle concerne plus exactement le jeu Ratchet & Clank : Rift Apart. Plusieurs amateurs avaient peur que ce titre soit offert aussi sur PS4, eh bien, non ce titre sera exclusif à la PS5. C’est en fait ce qu’a révélé le développeur via un gazouillis sur Twitter. Il tirera bien sûr profit du « Ray-Tracing » et d’un temp de chargement accéléré, ce gracieuseté du SSD.

Voici dont une nouvelle rassurante pour les futurs possesseurs de PS5, puisque plusieurs titres de lancement de la console next-gen seront aussi offert sur PS4. Alors avez-vous hâte au 12 novembre?