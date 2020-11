Alors que nous n'avons pas eu droit à beaucoup d'informations entourant le jeu de course attendu Gran Turismo 7, Sony aurait elle-même fuitée l'info en douce dans une publicité. Dans cette pub, on peut y voir une image du jeu de course sous laquelle indiqué "Sortie prévue pour la première moitié de 2021". Voilà qui pourrait motiver les intentions d'achats de PS5 étant la popularité de la franchise Gran Turismo. On s'en reparle!

Via: GTPlanet