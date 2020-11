Avec la sortie imminente du duo Xbox Series S et X, nous commençons à en apprendre un peu plus sur les subtilités propres à chaque console alors que des usagers ont déjà en main leur console.

Cette fois c'est la Xbox Series S qui retient l'attention avec son espace de stockage un peu juste. Ainsi, des 500 Go, on souligne que seulement 364 Go seront disponibles pour y installer jeux et applications. Ce qui dérange un peu puisque la console repose essentiellement que sur les téléchargements.

Heureusement, Microsoft a tout prévu et il sera possible d'y ajouter un stockage supplémentaire sous la forme d'une carte de 1 To proposée par Seagate aussi rapide qu'un disque SSD. Elle est disponible cependant au prix pharaonesque de 300 $ CAD. Notez que comme pour la génération actuelle, il sera quand même possible d'utiliser un disque dur externe via le port USB 3.0 de la console ce qui rend l'opération moins coûteuse.