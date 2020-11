All In! Games et 505 Games ont annoncé que le jeu Ghostrunner sera également disponible sur la Nintendo Switch le 10 novembre prochain. Les possesseurs de Switch vont eux aussi pouvoir plonger dans ce titre de parkour et de kitana à la première personne. Certes, vous pourrez devenir le ninja cyberpunk ultime, en escaladant er en courant sur les murs, en piratant et en chevauchant des drones volants et beaucoup plus encore. Un système de ''respawn'' accéléré a été mis en place afin que le joueur puisse profiter de la trame narrative plutôt que de s'enrager après le titre. Ghostrunner sera offert le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les versions Xbox Series X/S et PS5 seront disponible en 2021.