Cette nouvelle ne changera rien pour la majorité des utilisateurs qui vont se procurer la PlayStation 5 et l'utiliser sur un téléviseur 4k mais ceux qui voulaient utiliser un moniteur PC performant pour jouer eux seront plus visés. Il a donc été confirmé par Sony et publié sur le site IGN que la PS5 ne supportera pas la résolution 1440p. Par contre, il a été confirmé qu'il sera possible de jouer en 4K à 120Hz en raison du port HDMI 2.1 de la console.

Via l'édition italienne de IGN: https://it.ign.com/