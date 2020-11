Bonne et mauvaise nouvelle pour les amateurs de jeu d'horreur qui attendent avec impatience la venue du jeu The Medium. En fait, le studio Blooper Team vient d'annoncer que la sortie du titre allait être repoussée. Il faudra donc patienter jusqu'au 28 janvier avant de pouvoir se plonger dans cet horrible et déjanté univers .La raison évoquée par le studio est Le Covid-19, mais le studio évoque aussi la sortie d'autres titres, on peut donc imaginer que Blopper Team fait allusion à Cyberpunk 2077. The Medium était attendu pour le 10 décembre 2020 et récemment, CD Projekt Red à déplacer la sortie de son jeu pour cette date, on peut donc imaginer que le report du jeu The Medium n'est pas seulement dû au Covid-19. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de repousser le jeu pour laisser toute la place à Cyberpunk. De plus, Blooper Team aura presque un mois de plus pour travailler à offrir la meilleure expérience possible pour ce jeu ''next-gen'' qui sera disponible sur PC et Xbox Series X/S.

En terminant, pourquoi ne pas regarder une vidéo dans laquelle le studio vous explique le système des deux réalités.