Les nouvelles générations de consoles seront parmi nous cette semaine. Afin de vous donner le goût de plonger dans l’univers de Devil May Cry 5 sur ‘’Next-Gen’’, voilà que Capcom vous invite à regarder la bande-annonce de Devil May Cry 5 Special Edition. En plus d’un ‘’framerate de 120 FPS, cette version permettra aux joueurs de jouer le mode Legendary Dark Night. Ce mode est un mode dans lequel vous devrez affronter hordes de démons. Il sera aussi possible de faire s’amuser avec le mode turbo qui accélère le jeu de 1.2X la vitesse originale. DMC5SE tirera aussi profit du Ray-tracing de la PS5 et de la Xbox Series X. Bien sûr, vous pourrez jouer avec le personnage de Virgil dans cette édition spéciale. C’est donc le 10 novembre sur Series X et le 12 novembre sur PS5 que vous pourrez découvrir ou bien redécouvrir Devil May Cry 5 Special Edition