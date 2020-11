Supermassive Games vient tout juste de lancer le jeu The Dark Pictures: Little Hope, le deuxième volet de l’anthologie The Dark Pictures Anthology. Eh bien, le studio vient de confirmer que le troisième titre de la série sera The Dark Pictures : House of Ashes. Bonne nouvelle si vous ne plongez pas tout de suite dans la ‘’next-Gen’’, ce titre sera cross-gen, donc offert sur PS4, Xbox One S/X, PS5 et Xbox Series X/S. L’action se déroulera probablement dans le Middle East et comme c’est l’habitude avec les titres de la franchise, des acteurs d’Hollywood vont probablement prêter leur voix et corps au titre. Pour ce titre, on reconnait Ashley Tisdale que vous avez pu voir dans High Shool Musical. Ce nouvel opus semble donner la possibilité aux joueurs d’utiliser des mitraillettes. Afin de vous donner l’envie de plonger dans House of Ashes, Supermassive Games vous invite à regarder une courte bande-annonce, que certains d’entre vous ont peut-être déjà vue. The Dark Pictures : House of Ashes sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S en 2021.