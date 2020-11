Voilà qui est chose faite, l'ajout de deux nouvelles consoles de jeux vidéo par Microsoft avec les Xbox Series S et Series X.

Dans la continuité...

L'approche demeure la même pour Microsoft qui s'appuie sur ce qui a fait son succès précédent en misant sur des jeux variés et un service en ligne fort. L'abonnement Xbox Game Pass qui comporte de nombreux jeux devient un hub incontournable pour les amateurs de la marque. Si l'interface Xbox demeure la même pour la Xbox Series S/X que celle de la Xbox One X, c'est au niveau des temps de chargement que le gain se fait en misant sur la nouvelle génération. Ainsi, de lancer un jeu est très rapide, de basculer entre les jeux également, de même que de manœuvrer dans les menus de l'interface.

Le duo Xbox Series S et Series X permet de lire les jeux Xbox One et les jeux Xbox 360 qui étaient rétrocompatibles avec la Xbox One le sont également sur le duo S/X. Les jeux qui étaient à 30 fps passent à 60 et ceux qui étaient déjà à 60 fps passent à 120 fps. On nous dit qu'un rehaussement graphique sera également perceptible notamment au niveau du HDR.

En terminant, mentionnons que les deux consoles permettent l'ajout d'un mini disque SSD dans un port prévu à cette fin derrière la console pour ajouter 1 To. de stockage. Comme pour la génération précédente, on peut encore y brancher un disque dur externe USB.

Xbox Series X

Puissante, il s'agit d'une grosse console sans compris qui possède encore un lecteur de disque. Elle permet de jouer en 4K natif à 60 fps et même à 120 fps pour les jeux qui le permettent. Il faut toutefois avoir une télévision compatible disposant d'un port HDMI 2.1. La Xbox Series X est déjà compatible avec le format 8K à 30 fps.

Processeur: AMD Zen 2 à 3,8 GHz.

GPU: GPU AMD RDNA 2 12 téraflops avec 52 unités de calcul (CU)

Mémoire: 16 Go.

Stockage: SSD NVMe de 1 To.

Résolution maximale: 8K.

Fréquence d'images: 120 ips.

Ports: HDMI, USB-A, Ethernet.





Prix CAD: 600 $

Xbox series S

C'est la plus petite des deux consoles. Un peu moins puissante et beaucoup moins coûteuse que la X, elle permet quand même de jouer aux jeux next gen de manière très fluide mais en limitant la résolution à 1440p. Les jeux remplissent toutefois l'écran 4K en upscalant. N'ayant pas de lecteur de disque, il faut obligatoirement télécharger les jeux.

Processeur: AMD 7 nm à huit cœurs 3,6 GHz (3,4 GHz avec SMT)

GPU: 4 téraflops à 1,550 GHz

Mémoire vive: 10 Go GDDR6

Fréquence d'images: jusqu'à 120 ips

Résolution: 1440p avec upscaling 4K

Lecteur de disque: Non

Stockage: SSD NVMe de 512 Go

Ports: HDMI, USB-A, Ethernet.

Prix CAD: 380 $

Notre unboxing de la Xbox Series S: