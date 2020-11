En cette journée signée Xbox avec la sortie de deux consoles, une autre nouvelle vient de frapper le jeu vidéo, celle de l'acquisition de du spécialiste des jeux de course, Codemasters par l'éditeur Take Two.

La transaction évaluée à 980 millions de $ bien que confirmée, sera officialisée en 2021. Il s'agit d'une énorme transaction pour Take Two qui s'impose comme l'un des plus gros éditeurs au monde. "Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette transaction recommandée par le conseil d'administration de Codemasters", a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two.

Codemasters est connu pour les jeux de Formule 1, DiRT, GRID et Project CARS 3.